Barcelona vence jogo particular frente ao Girona

O Barcelona venceu o Girona por 3-1, num jogo particular disputado este sábado à tarde. Os golos da equipa catalã foram apontados por Piqué, Rey Manaj e Memphis Depay.





Dos quatro existentes na partida, três foram penaltis: o de Piqué, o de Memphis e também o de Samu Sáiz, jogador que apontou o único golo da equipa do Girona.Este jogo marcou ainda a estreia do holandês Depay no Barcelona, que começou assim da melhor forma o seu trajeto em Camp Nou.