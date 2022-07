Barcelona vence New York Red Bulls em particular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Barcelona somou, na madrugada deste domingo, mais um triunfo na pré-temporada, ao vencer no reduto dos norte-americanos New York Red Bulls por 2-0, com um golo em cada parte.

Na Red Bull Arena, em Harrison, o francês Ousmane Dembélé, aos 40 minutos, e o suplente holandês Memphis Depay, aos 87', apontaram os tentos dos catalães.

O treinador Xavi Hernández apostou de início em três reforços, nomeadamente o central dinamarquês Christensen, o extremo brasileiro Raphinha, que já passou por V. Guimarães e Sporting, e o ponta de lança polaco Robert Lewandowski.

O ex-jogador do Bayern Munique, que cedeu o lugar a Memphis, aos 76 minutos, teve várias ocasiões para marcar, mas continua a zero pelo Barça, após três jogos.