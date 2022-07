Barcelona viaja para Miami mas Xavi fica apeado: EUA negaram visto de entrada ao treinador

Xavi Hernández não vai viajar este sábado com a equipa do Barcelona para os Estados Unidos (onde os blaugrana vão permanecer em estágio nos próximos 17 dias) por "motivos administrativos e de passaporte", explicava o clube catalão.Mas o jornal 'As' revela que os norte-americanos negam o visto de entrada ao treinador por Xavi ter estado três vezes no Irão nos últimos cinco anos, quando representava o Al Sadd do Qatar e se deslocou àquele país para disputar jogos da Champions asiática.O último encontro que o antigo futebolista fez com a camisola do Al Sadd foi precisamente em Teerão, em maio de 2019.O Irão é um dos países que os Estados Unidos consideram como inimigos, pelo que qualquer visita a um país deste género tem de ser bem explicada por parte de quem pretende entrar na América mediante a apresentação de uma documentação especial.Segundo o 'As' essa documentação não chegou a tempo e as autoridades norte-americanas deram a saber que Xavi não pode viajar hoje com a equipa para Miami. Em princípio seguirá segunda-feira, depois de o assunto ser resolvido junto da embaixada dos Estados Unidos em Espanha.