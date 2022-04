Barcelona volta a bater recorde mundial de assistência em futebol feminino: 91.648 adeptos!

O estádio Camp Nou voltou a estabelecer esta sexta-feira, exatamente 23 dias depois, o recorde de assistência num jogo de futebol feminino. No passado dia 30 de março, o duelo entre Barcelona e Real Madrid, a contar para a segunda mão dos quartos de final da prova milionária, tinha recebido um total de 91.553 espectadores nas bancadas do estádio dos culé. Hoje, esse mesmo máximo voltou a ser batido, com mais 115 adeptos que o número anterior, colocando assim a fasquia nos 91.648 espectadores.

Quanto ao resultado do encontro em si, o Barcelona voltou a mostrar o porquê de ser uma das melhores equipas do Mundo, aplicando uma goleada por 5-1 na receção às alemãs do Wolfsburgo, em jogo da primeira mão das meias-finais da Champions League feminina.