Bartomeu despede-se do Barcelona com anúncio sobre superliga europeia

Josep Maria Bartomeu demitiu-se da presidência do Barcelona após 5 anos no cargo. "Foi uma honra servir ao clube, como dirigente e como presidente. Tentei assumir o cargo com responsabilidade e honestidade. Espero que nos próximos dias seja encerrado o reajuste salarial, o que se não for feito pode ter sérias consequências para o clube. Esperançosamente há um acordo de todas as partes. Podemos dizer com orgulho que somos o melhor clube do mundo em valor. Conseguimos isso mantendo o clube nas mãos dos sócios", disse ao despedir-se do clube.





Bartomeu não saiu sem anunciar uma novidade. "Ontem aprovámos os requisitos para fazer parte de uma Superliga Europeia. A decisão de jogar a competição deve ser ratificada pela próxima Assembleia".O 40.º presidente dos blaugrana desejou felicidades ao sucessor, garantindo que terá o seu "respeito e apoio"."Muito obrigado. Visca Barça", foram as últimas palavras de Bartomeu como presidente do Barcelona.