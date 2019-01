Bartomeu: «Se corre mal, matam-me»

Barcelona já encontrou a nova geração de ouro: conheça as caras do futuro



Numa operação-relâmpago, o Barcelona garantiu a contratação de Frenkie de Jong, superando, assim, a concorrência de Manchester City e, principalmente, PSG. O presidente do clube blaugrana não quis perder uma das joias mais apetecíveis do mercado e viajou para a Holanda para fechar o negócio milionário mas a imprensa espanhola revela esta quinta-feira que Bartomeu teve algum receio de falhar o acordo. "Se corre mal, matam-se", disse no avião, citado pelo 'Mundo Deportivo'.O Ajax encaixa já 75 milhões de euros e poderá receber mais 11 milhões, mediante objetivos, ficando ainda com o médio de 21 anos até ao final da época. Em julho, De Jong muda-se para Barcelona, onde tem à sua espera um contrato de cinco temporadas.O médio já se mostrou-se "feliz, orgulhoso e emocionado" por vestir a camisola blaugrana: "Tive propostas do City e do PSG, mas Barcelona era o clube de sonho. O facto de jogar com Messi foi uma motivação extra."