Bastidores do negócio João Félix: corte brutal no salário, Barça a pagar 'ninharia' e possível troca com Darwin

João Félix esteve disposto a quase tudo para rumar ao Barcelona, o seu "sonho", como o próprio admitiu. Tanto assim é que, segundo o 'Mundo Deportivo', o internacional português aceitou baixar drasticamente o seu salário para poder assinar pelo clube blaugrana. Mais concretamente, disse ao Atlético Madrid que aceitava diminuir de 12 milhões de euros limpos para 6 M€ o seu ordenado anual, ao mesmo tempo que dava também o 'sim' à renovação de contrato pelos colchoneros - ficando 'preso' por mais duas temporadas, até 2029.No entanto, e de acordo com a mesma fonte, o Barça pagará apenas uma pequena fatia deste novo salário: 400 mil euros, uma 'ninharia' tendo em conta a realidade atual do futebol mundial e estatuto do jogador. Tudo devido à apertada situação financeira do emblema liderado por Joan Laporta, sob um forte espartilho do fair play salarial da LaLiga. Contudo, em Madrid não parece existir disponibilidade para pagar o restante ordenado até aos tais 6 M€. A Cadena COPE, por exemplo, revelou há dias que os colchoneros só irão desembolsar o equivalente aos dois meses de 2023/24 em que o internacional português esteve ao seu serviço, ou seja, 1,5 M€.O 'Mundo Deportivo' dá ainda conta de que Félix rejeitou propostas de vários países, tudo em prol da esperança de rumar ao Barcelona. Uma delas era do Liverpool, que terá proposto uma troca com Darwin Núñez. Manchester United, Aston Villa e Al Hilal também mostraram o seu interesse pelo atacante. O Benfica, esse, manteve-se na sombra, comodeu conta, atento a todos os desenvolvimentos e aguardando uma possível oportunidade.Félix, recorde-se, estreou-se este fim de semana, tendo sido lançado por Xavi na segunda parte do triunfo culé em Pamplona, diante do Osasuna.