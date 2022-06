Blogger sueca publica foto proibida e 'destrói' Piqué: «Ouve lá uma coisa seu falhado...»

Prepare-se porque no que diz respeito à mistura entre futebol e mundo cor de rosa, esta é a melhor notícia que vai ler hoje. E Ronaldo dançou uma coreografia viral do Tik Tok, agora pense...

Nos últimos tempos Gerard Piqué tem sido o tema do momento em Espanha. O jogador do Barcelona terminou a relação com Shakira, a coisa complicou-se e os problemas têm sido mais do que muitos para o antigo casal. Contudo, desta vez a principal protagonista desta história é uma 'mãe leoa'. E ainda para mais ferida...

O central espanhol foi a um evento de tecnologia com a sua nova companheira. Na zona de acesso ao local, a sueca Katrin Zytomierska, apresentadora de televisão, blogger e dona de restaurantes, dirigiu-se a Piqué com o filho e pediu ao futebolista para cumprimentar o seu rebento, que como qualquer miúdo é fã do desporto-rei.

Talvez por estar acompanhado pela nova conquista, que muitos paparazzi ainda lutam para tentar descobrir quem é, Piqué rejeitou falar com a criança e seguiu o seu caminho. E já todos sabemos que uma mãe magoada é coisa séria...

Katrin Zytomierska vingou-se de forma brilhante - publicou nas redes sociais a foto de Piqué com a loira que o acompanhava, algo que ainda ninguém tinha conseguido fazer e ainda 'derreteu' o jogador com um texto tão bem construído que assusta.

"Ouve lá uma coisa seu falhado. Provavelmente as miúdas todas da festa queriam f*** contigo. Mas quando te vi apenas pensei no meu filho. E fui direta contigo. Pedi que dissesses 'olá' ao meu filho. Disseste não. Porque és o quê? Um gajo que sabe driblar uma bola? Isso não me impressiona muito. O que entristece é que a fama te tenha subido à cabeça e isso é patético. Não és tudo isso que pensas. És só um gajo com uma bola. Eu também tenho isso - um miúdo com uma bola. Mas sabes que o karma é f*** e vai morder o teu rabo", escreveu.

Como diziam os nossos avós - 'Toma lá que já almoçaste'.