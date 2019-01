Boateng já fala à Barcelona: «Espero marcar no Bernabéu»

Kevin-Prince Boateng está a caminho do Barcelona e já definiu uma meta: marcar frente ao Real Madrid.Embora tenha anteriormente afirmado que "escolheria o Real Madrid" porque gostava da camisola branca, o ganês deixou uma mensagem aos adeptos culés: "Barça, estou a chegar! Estou triste por deixar o Sassuolo mas é uma grande oportunidade. Não me perguntem pelo Real Madrid, isso é do passado. Estou concentrado no Barcelona e oxalá marque no próximo clássico no Bernabéu".O médio de 31 anos chega aos catalães por empréstimo dos italianos do Sassuolo , com os espanhóis a pagar 2 milhões de euros no imediato, com opção de compra de 8 milhões de euros no final da temporada.O jogador irá realizar os habituais testes médicos e pode ser opção no próximo encontro do Barça frente ao Sevilha, a contar para a 1ª mão dos quartos-de-final da Taça do Rei.