Bomba à vista? Barcelona pode ficar fora da Liga dos Campeões na próxima época

A notícia foi avançada na Alemanha e rapidamente varreu a Europa do futebol. Escreve o "Welt am Sonntag" que a UEFA está a ponderar excluir o Barcelona das competições europeias na próxima temporada, tudo por causa do relatório de contas apresentado pelo clube que, avança o jornal, está "um desastre", verificando-se um incumprimento do regulamento da UEFA.Lembra o jornal que, em setembro, o clube gerido por Laporta apresentou um lucro de 304 milhões de euros, valores possíveis através da transações de ativos, o que poderá estar a gerar dúvidas na direção do organismo que gere o futebol europeu. O 'Welt am Sonntag' escreve mesmo que a suspensão pode ir "de dois a três anos": "quanto maiores são as perdas, maior será a sanção", afirmaram fontes consultadas pelo jornal.No entanto, a própria UEFA assegurou ao 'As' não ter qualquer informação sobre o tema.