'Bomba' em Espanha: Neymar já tem acordo para reforçar Barcelona mas ainda há um entrave a resolver

BOMBAZO: hay ACUERDO NEYMAR-BARÇA para la llegada del brasileño.



Solo falta que rescinda su contrato con el PSG y el club azulgrana de salida a jugadores.



Lo ha contado @10JoseAlvarez esta mañana en el Twitch de @elchiringuitotv.

Neymar já tem acordo com o Barcelona para regressar à Catalunha, de acordo com o que dá conta esta sexta-feira o 'El Chiringuito'.Segundo a mesma fonte, falta apenas que o internacional brasileiro rescinda o contrato que o liga ao PSG para estar livre para assinar pelos catalães que, ainda assim, precisam de libertar alguma massa salarial para avançar para a contratação do avançado, de 31 anos, que irá receber 13 milhões de euros por temporada, mais bónus.Recorde-se que Neymar deixou o Barcelona no verão de 2017 para reforçar o PSG a troco de 222 milhões de euros.