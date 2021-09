Braithwaite enfrenta paragem de três a quatro meses

Problemas para o Barcelona. Martin Braithwaite está lesionado e o tempo previsto para a recuperação é de três a quatro meses, segundo o jornalista Gerard Romero. O clube catalão ainda não confirmou o tempo de paragem, mas admitiu que o avançado está ainda a realizar testes médicos.





O problema no joelho acompanha o jogador desde o encontro frente ao Getafe ( 2-1 ), a 29 de agosto, o que comprometeu a participação do dinamarquês nos jogos da seleção frente à Escócia, Ilhas Faroé e Israel.O avançado junta-se assim a Dembélé, Agüero e Ansu Fati - este último em fase final de recuperação - no departamento médico do Barcelona.