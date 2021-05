Braithwaite: «Partir uma perna aos 18 anos foi das melhores coisas que me podiam ter acontecido»

Martin Braithwaite, avançado dinamarquês do Barcelona, afirmou que está "feliz no Barcelona" e que "não pretende sair no próximo mercado de transferências".





Em entrevista à revista 'eightbyeight', o jogador falou sobre a sua adolescência difícil e sobre alguns momentos que o fizeram crescer: "Quando tinha 18 anos, parti a perna. Isto mudou muito a minha vida, foi das melhores coisas que me podiam ter acontecido. Por mais estranho que possa soar, ficar tanto tempo sem jogar permitiu-me pensar onde realmente queria chegar. Decidi que queria focar todas as minhas forças no futebol e foi isso que fiz. Não me via a fazer outra coisa".O internacional dinamarquês, decisivo na caminhada do Barcelona para a conquista da Taça do Rei frente ao Sevilha, falou ainda sobre o seu papel na equipa de Ronald Koeman: "Sou um jogador versátil, que pode jogar em diferentes posições. Depende sempre de mim adaptar-me à equipa, e tenho muita confiança que cada vez vou aprender mais enquanto jogador".Questionado sobre o bom ambiente vivido no balneário, Braithwaite não se esqueceu de... Griezmann: "É muito bom partilhar coisas fora de campo com os meus colegas. Temos grupos no Whatsapp onde partilhamos memes uns com os outros. O jogador mais engraçado? Diria o Antoine Griezmann, mas temos muitos companheiros divertidos e um ambiente muito relaxado".Recorde-se que o Barcelona ocupa o terceiro lugar na liga espanhola, e encontra-se afastado da luta pelo título depois do desaire no último domingo, em casa frente ao Celta de Vigo (1-2).