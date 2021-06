Buffon deu nega ao Barcelona

A finalizar a ligação à Juventus, Buffon foi, segundo o ‘Sport’, sondado pelo Barcelona, à procura de um ‘reserva’ para Ter Stegen. O guarda-redes italiano, de 43 anos, recusou a proposta, uma vez que, adianta a mesma fonte, prefere um clube no qual possa ser titular de modo a manter as esperanças em marcar presença no Mundial’2022. Pode não ser a única ‘nega’ ao Barça.





A ‘Onda Cero’ avança que a contratação de Depay está em risco. A aquisição do atacante holandês, em final de contrato com o Lyon, já era dada como certa, mas a falta de liquidez financeira do clube catalão nesta altura está a comprometer o acordo. O Barça tenta primeiro vender Umtiti e Coutinho, dois jogadores do plante com grande peso na massa salarial.