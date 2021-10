Busquets assume culpa na derrota com o Rayo: «Adormeci, roubaram-me a carteira e Falcão rematou bem»

Sergio Busquets assumiu que teve culpa pela derrota do Barcelona na visita ao Rayo Vallecano, por 1-0. O capitão do emblema da Catalunha perdeu a bola no meio-campo, o que deu início ao contra-ataque rápido que terminou no golo de Falcão.





"Cometi um erro que foi decisivo, porque terminou em golo. Adormeci, roubaram-me a carteira e Falcão rematou bem. É um erro totalmente meu", revelou o médio espanhol, após o encontro, ele que não consegue explicar o que aconteceu aos blaugrana nesta temporada."Tem sido um pouco a dinâmica do que está a ser a época. Falta um pouco de tudo: sorte, concentração. Não fazemos jogos maus, mas se somarmos todos os detalhes, há muita coisa que faz com que a equipa adversária marque um golo numa jogada isolada e cresça [no jogo]. Em desvantagem tudo fica mais difícil", apontou Busquets, que lamentou a falta de eficácia para reverter o resultado.

"Tivemos muitas ocasiões: Serginho, Gavi, Agüero e até de penálti. É preocupante. Os detalhes que faltam não são um problema sério, o grave é que não somamos [pontos] na classificação e isso condiciona-nos", vincou, repartindo a culpa pelos maus resultados por todos os jogadores e não exclusivamente pelo treinador Ronald Koeman.



"Estamos todos no mesmo barco. A culpa é de todos. Para o bem e para o mal somos uma equipa e temos de mostrar isso na vitória e na derrota. Se ganharmos, o filme muda muito. Temos de tentar melhorar esses pormenores e falar entre nós", concluiu.