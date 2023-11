Cancelo antevê Barcelona-FC Porto: da "má notícia" chamada Pepe a João Félix que "amanhã já é o melhor do Mundo"

João Cancelo fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o FC Porto, uma partida da 5.ª jornada da Liga dos Campeões que encara como uma final. Em conferência de imprensa, o internacional português não poupou elogios a Pepe - ainda que considere uma "má notícia" para os catalães a recuperação do central dos dragões - e a João Félix."Penso que encaramos como uma final. Sabemos a importância para nós como equipa e como clube, podiamo-nos ter apurado já no jogo com o Shakhtar, mas é um jogo importantíssimo. Vai ser um mês muito difícil e o jogo de amanhã é uma final e teremos de a ganhar"."Nos últimos jogos não jogámos como queríamos, contra o Rayo melhorámos as sensações em relação aos anteriores, mas não foi um jogo de nota 10. Temos de melhorar, chegaram jogadores importantes para nós, como o Frenkie [De Jong]. O bom do futebol é termos a oportunidade 3 dias depois de fazer um bom jogo para recuperar a confiança"."Não creio que nos afete, a mim não me afeta porque sou um pouco mais adulto. Temos uma equipa muito jovem, é normal que afete alguns, isto é o Barça, temos de saber ligar com a pressão porque só assim podemos ganhar grandes coisas"."No futebol, há momentos em que não estamos tão bem, não fazemos as coisas como quando cheguei, por exemplo, mas no futebol pode ganhar-se confiança, três dias depois já podemos fazer melhor. É isso que procuramos,. Temos uma equipa jovem mas com muita qualidade. Recuperámos Frenkie, importante para nós, e vamos tentar melhorar esta situação"."Creio que é um má notícia para nós, é um grande jogador que respeito muito; para mim, um dos melhores centrais do futebol português, senão mesmo o melhor. Ele sabe o quanto gosto dele, enquanto pessoa e jogador, é um dos nossos capitães na seleção"."No primeiro jogo, causou-nos algumas dificuldades, pela forma como jogam. Sabemos o treinador que têm, jogam de uma forma muito aguerrida. Vamos tentar atingir o ponto fraco deles, vai ser dificílimo: joguei várias vezes contra o FC Porto e sei como eles jogam, vai ser difícil"."Não sei a equipa. Sinto-me muito bem na lateral direita como na esquerda, até fazendo de lateral por dentro. Mas tento buscar o meu futebol em prol da equipa, adoro este clube desde criança, todos os meus ídolos jogaram aqui e enquanto estiver vou defender estas cores com o máximo respeito. Vou ajudar os meus companheiros a conseguir amanhã uma vitória"."Não pensei nisso. Sempre vi o Barça ganhar. Temos uma equipa muito jovem, não tem a experiência que eu tenho, que o Gündogan tem, os mais maduros... Mas isso vai-se ganhando ano após ano. O futebol é um desporto que te dá oportunidade de melhorar a cada três dias e amanhã vamos tentar fazer isso, com uma boa exibição"."Comecei bem, não creio que esteja mal. No final, é um momento não tão bom de todos, mas isto não se resolve ao nível individual. Temos de estar todos a 100 por cento e com a mentalidade certa para estes jogos. Quem trabalha cá sabe a ambição que temos de ganhar títulos este ano"."Não vejo assim, sou do Benfica, é verdade, é o maior rival do FC Porto. Mas agora estou no Barça, defendo estas cores, não me importa essa situação. Quero os 3 pontos para o Barça e a classificação para os oitavos"."Todos os treinadores têm maneiras diferentes de interpretar o jogo. Muito agradecido a Pep, fez-me melhor jogador, e também a Xavi, estou a desfrutar muito neste clube grandíssimo. Tento fazer o melhor. Claro que aqui tenho uma motivação extra porque é um clube em que sempre quis estar. Quero desfrutar e ganhar títulos"."É um jogador incrível, eu com 16 anos jogava nos juvenis e ele já está nos seniores do Barça. Como posso ajudar? Com a minha experiência, facilitando-lhe as coisas. Ele também me ajuda, só podemos ganhar títulos e conseguir grandes coisas se estivermos todos juntos"."A verdade é que os avançados precisam de marcar golos. O Félix treina bem, tem uma grande atitude nos treinos e nos jogos, mas às vezes não há o golo ou assistência para ganhar confiança. Mas se marcar amanhã já é o melhor do Mundo. Tem a mentalidade certa, trabalha bem e está bem".