Cancelo após derrota com o Villarreal: «Foram os piores 45 minutos da minha carreira»

Cancelo a ficar mal na fotografia e Akhomach a marcar ao Clube do coração



Lançado desde o banco de suplentes ao intervalo, João Cancelo acabou por ficar ligado a um dos cinco golos que o Villarreal marcou este sábado em casa do Barcelona na vitória por, a contar para a 22.ª jornada do campeonato espanhol. Em declarações no final da partida à 'Esport 3', o lateral internacional português, que regressou recentemente às opções de Xavi Hernández após ausência por lesão, retirou a responsabilidade dos ombros do treinador pelo momento que a equipa atravessa no campeonato e assumiu as culpas no lance do 2-0."Conseguimos o mais difícil, que era recuperar a desvantagem, e depois sofremos mais três golos. Só podemos culpar-nos a nós próprios. Falo por mim mesmo. Foi um desastre, para ser sincero. Foram os piores 45 minutos da minha carreira. Agora estou a pensar no treino de amanhã, porque o sol nasce todos os dias e o bom do futebol é que há já outro jogo na quarta-feira", começou por dizer o defesa, comentando de seguida o lance do segundo golo do Villarreal: "A culpa é minha. Foi um erro meu. Temos uma equipa jovem e a falta de experiência deu-nos este resultado. Estou muito triste. Gosto muito deste clube e da forma como me tratam e o meu desempenho de hoje foi um desastre e não pude ajudar. Amanhã vou dar tudo nos treinos para estar ao meu melhor nível".E terminou: "Não estou no barco de ninguém, somos uma grande equipa a nível humano e desportivo. O treinador não tem culpa. Ele fez três alterações, penso que as fez bem e eu não retribuí a alteração porque tinha de tentar ajudar e esse erro... A minha cabeça estava perdida, não tenho explicação. É muito difícil sofrer cinco golos em casa. O desporto é assim, amanhã vai ser um dia melhor.