Cancelo já fala à Barcelona: «Era um clube pelo qual sonhava jogar desde criança. O outro, o Benfica, eu já joguei»

Momentos após ser oficializado como novo reforço do Barcelona a título de empréstimo do Manchester City, João Cancelo assumiu estar "muito feliz" por chegar ao clube catalão e realizar um sonho que tinha desde criança.Em declarações aos canais oficiais do Barcelona, o lateral-direito internacional português não esqueceu também o Benfica. "Estou muito feliz por juntar-me a este grande clube e jogar aqui. É o realizar de um sonho. É um clube pelo qual sonhava jogar desde que era criança. O outro, o Benfica, eu já joguei. Estou muito entusiasmado. Muitos dos meus ídolos jogaram aqui. Creio que vai ser uma boa temporada, com muito compromisso de toda a equipa. Espero que ganhemos títulos. Estou muito entusiasmado porque sei que aqui se pratica um futebol muito bom e as minhas características se adaptam ao estilo de jogo do clube. Vou dar tudo de mim para que tudo corra bem", atirou.