Cancelo na rota da Supertaça: «Está muito melhor»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Cancelo ainda pode, afinal, recuperar da lesão no joelho esquerdo em tempo útil de participar na Supertaça, que se realiza entre 10 e 14 de janeiro, em Riade, envolvendo o Barça, Real Madrid, At. Madrid e Osasuna."Não está descartado para a Supertaça. Está muito melhor e se tudo correr bem seguirá viagem connosco", diz Xavi, alertando para o jogo de hoje com o modesto Barbastro: "Temos pouco a ganhar e muito a perder, pois somos favoritos. É o jogo da vida deles, temos que os igualar em vontade e agressividade. Não há desculpas!"