Cancelo perto do Barcelona

João Cancelo vai ser jogador do Barcelona. Disso mesmo dava ontem conta o diário desportivo espanhol ‘AS’, que apresentava o negócio praticamente como fechado. O internacional português, de 29 anos, será cedido pelo Manchester City aos catalães por uma temporada, à semelhança do que sucedeu na época passada com o Bayern Munique, ficando os blaugrana com opção de compra.