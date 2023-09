Cancelo: «Se render o Barcelona vai querer-me. Se não render, vai dispensar-me»

Decisivo na vitória do Barcelona diante do Celta de Vigo , com um golo e uma assistência , João Cancelo assumiu que esta noite não teve das suas melhores atuações e confessou que não saiu de campo com uma sensação positiva."Pessoalmente estava a fazer um jogo muito mau. Tecnicamente estava a cometer muitos erros. Temos de estar concentrados até final. É importante ganhar mesmo jogando mal, mas temos de melhorar. Estava com a cabeça perdida e cometi muitos erros técnicos, o que não é normal no meu jogo, porque fiz muitos maus passes, mas é melhor jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder", assumiu o defesa, que falou ainda do seu futuro no Barcelona. E de uma forma clara."Se render o clube vai querer-me. Se não render, vai dispensar-me", atirou o lateral, que mesmo assim fechou com uma certeza: "jogar neste clube é um sonho e marcar este golo é muito importante. Ainda assim, não saio com boas sensações".