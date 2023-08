Cancelo vai ao aeroporto e mandam-no voltar para casa: crise financeira do Barcelona adia viagem

Faltam pouco mais de dois dias para o fecho do mercado e João Cancelo continua sem se apresentar em Barcelona. Segundo o portal 'The Athletic', os responsáveis blaugrana andam de calculadora em punho a tentar perceber como vão conseguir arranjar dinheiro até sexta-feira à noite, para poderem inscrever os reforços na LaLiga.Segundo aquela publicação, o jogador esteve no aeroporto de Lisboa, pronto para voar para a Catalunha a bordo de um avião privado, mas o Barça avisou-o que não podia fazer a viagem, pois ainda não tinha os meios financeiros para completar o empréstimo junto do Manchester City.Cancelo, que está na capital portuguesa há uma semana, devidamente autorizado pelos citizens, teve de pegar nas malas, regressar a casa e esperar que os blaugrana resolvam os problemas antes do fecho do mercado.Segundo o 'The Athletic', que cita fontes do Barcelona, o problema ficou a dever-se a um atraso na receção de fundos decorrentes do acordo comercial que o clube fechou no início deste mês com os alemães da 'Libero Football Finance', que por sua vez relatam uma mudança no acordo e que terá sido solicitada pelos culés.Enquanto a situação não se resolve, a mesma publicação explica que o presidente Joan Laporta e o tesoureiro Ferran Olive preparam-se para assinar uma garantia bancária (correndo riscos ao nível pessoal) de modo a que o clube possa encaixar já 20 milhões de euros.O Barcelona precisa de colocar as finanças em ordem, de modo a poder inscrever jogadores na LaLiga.