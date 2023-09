Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Cancelo vai desenhar o símbolo do Barcelona no cabelo: «Vai ser campeão e limpar outra vez a Champions» Filipe Candeias foi companheiro do lateral no Barreirense e, agora, é quem lhe trata dos penteados





• Foto: EPA