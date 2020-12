Candidato à presidência do Barcelona coloca cartaz gigante em Madrid... junto ao Bernabéu

Joan Laporta foi presidente do Barcelona entre 2003 e 2010 e volta a candidatar-se à liderança do clube nas próximas eleições, agendadas para 24 de janeiro. O candidato já está em pré-campanha, pretende atrair votos em toda a Espanha e promoveu uma ação publicitária no território do maior rival.





Esta terça-feira, Madrid acordou com um cartaz gigante com a fotografia do candidato afixado na fachada de um prédio nas imediações do Estádio Santiago Bernabéu e com a frase "Vontade de voltar a ver-vos"."Esperamos chegar a todos os adeptos que compreendem a rivalidade de uma forma compreensiva e solidária e Laporta queria cumprimentar os adeptos do Barça em Madrid, as pessoas que amam o Barcelona", explicou fonte da sua candidatura, citada pela 'Marca'.