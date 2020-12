Candidato às eleições do Barcelona garante: «Salário de Messi não é sustentável»

O contrato de Lionel Messi com o Barcelona chega ao fim no próximo verão mas já a partir de janeiro o craque argentino pode negociar com outros clubes e deixar o Camp Nou a custo zero.







"O que mais importa aqui é o projeto desportivo. Quando Messi disse que queria sair, não disse que era por dinheiro. Ele tem o maior salário do mundo, ninguém ganha mais que ele. Ele quer sair porque quer ganhar troféus e falou disso recentemente quando disse que 'a Champions não está ao nosso alcance'. Ele quer uma equipa cheia de talento", considerou o antigo 'vice' de Josep Bartomeu, que agora pretende liderar os destinos do clube catalão.

Janeiro será também um mês decisivo no Barcelona, já que o clube blaugrana irá eleger um novo presidente e Emili Rousaud, um dos candidatos, garante que vai apresentar a Messi um novo contrato com salário mais baixo mas com garantias de um projeto desportivo vencedor, numa altura em que são conhecidas as dificuldades financeiras que o clube atravessa."Na situação atual do clube o salário de Messi não é sustentável, por isso vamos ter que chegar a um acordo com ele e vamos apresentar-lhe um projeto atrativo", afirmou Rousaud, esta terça-feira, ao jornal espanhol 'AS'.