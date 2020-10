Capitães do Barcelona enviaram carta a Bartomeu e não foram meigos

Nesta altura esperava-se que no Barcelona estivessem todos concentrados no clássico mas o que mais está a dar que falar é a 'guerra' entre Bartomeu e os jogadores por causa da proposta de redução salarial. O último episódio decorre agora do conteúdo da carta enviada pelos capitães à direção do clube se ter tornado público.





O documento - divulgado pelo 'El Mundo' e assinado por Messi, Sergi Roberto, Gerard Piqué e Sergio Busquets - classifica a intenção de Bartomeu de "constrangedora" e adverte que os jogadores "não permitirão" atentados aos seus direitos."Não vamos tolerar que o clube viole os nossos direitos com os argumentos que apresentou, considerando que a única forma de atingir o seu objetivo é por meio da atuação conjunta de todos os grupos e setores do clube, quando ao mesmo tempo reconhece, entrando em clara contradição, que alguns desses grupos e setores já fizeram os ajustes salariais", pode ler-se na carta.Os capitães do Barcelona questionam todo o processo: "É-nos embaraçoso que tenham escrito que os nossos direitos estão garantidos, propondo-nos a eleição de um representante numa mesa de 13 membros, para que, na realidade, a nossa capacidade dissuasiva seja nula".E manifestam "desconforto e profunda desilusão" por estas "manobras dos dirigentes do clube" que consideram não ter "qualquer fundamento legal", condenando a intenção de fazerem vingar "unilateralmente as suas decisões, ignorando qualquer opinião discordante sobre o assunto".A carta foi enviada terça-feira e tem a particularidade de ser assinada por Piqué, cuja renovação viria a ser conhecida terça-feira. Os jogadores dizem estar unidos mas na realidade a divergência no balneário blaugrana fica evidente.