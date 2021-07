Capitães do Barcelona receberam carta: salários são para cortar em 40 por cento

O jornal 'El Periódico de Catalunya' avança esta sexta-feira que o Barcelona enviou uma carta aos capitães da equipa a manifestar a intenção cortar os salários da próxima época em 40 por cento.





O clube precisa de fazer poupanças, de modo a cumprir o fair-play financeiro e renovar o contrato de Lionel Messi.Segundo aquela publicação, Gerard Piqué, Sergio Busquets e Sergio Roberto, juntamente com Jordi Alba, receberam a informação, que foi considerada "draconiana", segundo a imprensa espanhola, por parte de alguns dos empresários dos futebolistas.A medida não foi recebida de braços abertos por parte do plantel, não só porque implica uma grande quebra no vencimento, como em alguns casos deixa dúvidas relativamente à continuidade de alguns jogadores, como é o caso de Piqué, que já tem 35 anos.O presidente, Joan Laporta, já explicou que, não obstante a "surpresa inicial", a maioria dos jogadores "mostraram abertura" para apertar o cinto, conscientes da grave situação financeira por que passa o clube.