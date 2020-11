'Carrasco' do Benfica e promessa do Sporting na mira do Barcelona

Sempre atento às jovens promessas que se destacam um pouco por toda a Europa, o Barcelona terá fixado as suas atenções em dois jogadores que atuam em Portugal. Segundo o 'Mundo Deportivo', são eles Francisco Moura, do Sp. Braga, e André Gonçalves, jovem extremo da equipa B do Sporting. O diário catalão não adianta mais pormenores, referindo apenas que, "apesar de o clube não ter um euro nos cofres", os "olheiros continuam a fazer o seu trabalho".





Note-se que no último mercado de verão o Barcelona contratou precisamente no mercado nacional, levando para a Catalunha o criativo Francisco Trincão, contratado curiosamente ao Sp. Braga. Moura, refira-se, foi figura no último fim de semana, ao marcar dois golos na vitória dos minhotos em pleno Estádio da Luz, por 3-2.