Ousmané Dembélé é o mais recente integrante do 'clube dos casados' e a boda, realizada em Marrocos sob os rituais da religião muçulmana, está a dar que falar. Tudo porque, escreve o 'AS', ninguém no Barcelona sabia do passo que o avançado francês de 24 anos ia dar, nem mesmo se sabia que este tinha namorada e, muito menos, que teria planos para se casar.Aliás, nenhum companheiro de equipa do Barcelona marcou presença na cerimónia, sendo que a única grande figura do futebol presente foi o defesa Dayot Upamecano, de quem é grande amigo dos tempos da passagem de ambos pelos escalões inferiores da seleção francesa.A cerimónia, realizada de forma secreta e com um lote de convidados restrito, surge num período de férias no Barcelona e numa altura na qual clube e jogador negoceiam, ainda sem sucesso, uma renovação contratual.