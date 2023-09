Caso Negreira: Novo relatório reforça suspeitas

A Guarda Civil espanhola identificou arbitragens "irregulares e nem sempre imparciais" durante o período em que José Maria Negreira recebeu pagamentos do Barcelona enquanto era vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros. O relatório, divulgado pelo 'El Mundo', foi elaborado a pedido do tribunal que investiga as transações de 7 M€ dos culés para o ex-árbitro entre 2001 e 2018. Xavi, técnico do Barça, já reagiu: "Em 17 anos, nunca me senti beneficiado!"