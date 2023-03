Caso Negreira: Trio do Barcelona chamado a depor

O 'caso Negreira' continua a dar pano para mangas. Depois de se saber que o Ministério Público espanhol vai acusar o Barcelona de corrupção, o organismo pretende agora chamar a depor Joan Laporta, atual presidente, e Joan Gaspart e Sandro Rosell, outros dois ex-presidentes do emblema catalão, suspeitos de terem pago 7 M€ ao antigo árbitro Enríquez Negreira, entre 2001 e 2018, por supostos serviços de assessoria e gravação de jogos. Quem também estará implicado é Josep María Bartomeu, líder do clube entre 2014 e 2020, que nega veementemente todas as acusações e aponta o dedo à liga. A resposta já surgiu. "Ele vai perceber que está a entrar na porta errada e que está a cometer um erro. Menos vitimização e mais clareza sobre o que aconteceu", atira Javier Tebas, líder máximo da liga do país vizinho.