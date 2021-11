Catalães revelam curiosa (e milionária) cláusula do contrato de Dani Alves no Barcelona

Aos 38 anos, Dani Alves está de regresso ao Barcelona e vai auferir o salário mais baixo do plantel agora orientado por Xavi Hernández.Poucas horas após ser oficialmente apresentado no relvado de Camp Nou, a RAC-1 revelou uma curiosa cláusula existente no contrato do internacional brasileiro, que é válido até ao final da temporada. De acordo com a rádio catalã, se Dani Alves abandonar o Barça antes de 30 de junho, o clube terá de ser compensado com 100 milhões de euros.A RAC-1 garantiu ainda que não existe qualquer cláusula de opção para prolongar o contrato, embora a rádio catalã admita que, entre as partes, se verifique predisposição para ampliar a ligação por mais uma temporada. De resto, o próprio Dani Alves abordou esse cenário na apresentação de ontem. "Não estou preocupado. Venho até junho. Depois poder-se-á falar. Tudo vai depender dos resultados. É como um exame. Preciso de ter uma nota alta para continuar. Caso contrário, pego na mala sozinho e saio", explicou.