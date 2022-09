Catalães revelam salário de Lewandowski e cláusula que permite rescisão de contrato

O programa 'Què T’hi Jugues', da Cadena SER Cataluña, revelou esta segunda-feira pormenores até agora desconhecidos do contrato de quatro temporadas que o Barcelona assinou com Robert Lewandowski, detalhando o vencimento do avançado polaco, mas também uma inusitada cláusula que permite aos catalães rescindir contrato com o dianteiro antes de entrar no derradeiro ano de vínculo.Comecemos pelo vencimento. Segundo os dados da emissora catalã, Lewandowski irá auferir um salário anual dede euros limpos na primeira temporada, o qual subirá aosna segunda e aosna terceira. Depois, na quarta e última, de acordo com o 'Què T’hi Jugues', o avançado irá ver o seu salário reduzido, passando novamente aos. Ao todo, caso cumpre a totalidade do contrato, Lewandowski ganhará 52 milhões de euros em salários.E colocamos acima o condicional porque, ainda segundo a Cadena SER Cataluña, o Barcelona terá uma cláusula que permite rescindir o acordo de contrato no final da terceira temporada, isto caso o avançado "jogue menos do que 55% dos jogos" nessa mesma época. Tendo em conta que nessa altura Lewandowski terá já 37 anos, a ideia dos catalães será essencialmente precaver-se para a possibilidade do peso da idade se começar a fazer sentir e os golos destes deixarem de aparecer. Caso avance para essa rescisão, o Barça pouparia os tais 13 milhões de euros do último ano de ligação.O Barcelona, recorde-se, pagou 45 milhões de euros (mais 5M€ em variáveis) ao Bayern Munique pelo dianteiro de 34 anos, que por agora está a fazer valer a aposta, com 5 golos em 4 partidas.