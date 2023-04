Ceferin e a situação do Barcelona no 'Caso Negreira': «É extremamente grave»

O presidente da UEFA Aleksander Ceferin considerou, em entrevista ao jornal esloveno 'Ekipa', que o 'Caso Negreira' - que envolve o pagamento em troca de favores , por parte do Barcelona, ao antigo vice da comissão de arbitragem da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), José María Enríquez Negreira - é um dos "mais graves" que já existiu no futebol mundial."Não posso comentar o assunto diretamente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque temos um Comité Disciplina independente. Em segundo lugar, porque não tratei do assunto ao detalhe. No entanto, há algo que posso dizer. Até onde estou informado, a situação é extremamente grave. Tão grave que, na minha opinião, é uma das mais graves do futebol desde que estou envolvido neste mundo. Ao nível da Liga espanhola, claro que o assunto está ultrapassado e não pode ter consequências competitivas, mas o processo está entregue entre ao Ministério Público. O mesmo se aplica à UEFA: nada está prescrito", explicou Ceferin.Recorde-se que a UEFA abriu, há pouco mais de uma semana, um processo ao Barcelona por considerar que existem argumentos suficientes para acusar o clube no 'Caso Negreira' . Os catalães, de resto, estão a ser investigados por uma "potencial violação dos regulamentos".