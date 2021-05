Churrasco em casa de Messi pode sair caro: governo catalão e Liga abrem inquérito

Quando Leo Messi decidiu juntar o plantel do Barcelona para um churrasco fê-lo com a melhor das intenções, de forma a reforçar o espírito de grupo, mas a verdade é que o argentino pode ter deixado o clube (e a ele próprio) em sarilhos. Tudo por conta da possível violação das normas anti Covid-19 atualmente em vigor na Catalunha, que levou já à abertura de um inquérito por parte da Generalitat, mas também por parte da própria Liga espanhola.





"Conhecemos e vimos as imagens. A Agência de Saúde Pública, que tem a competência, já as viu e agora há que fazer a avaliação técnica nos próximos dias, antes de nos informar do que fazer", explicou Mertixell Budó, conselheira da presidência da Generalitat, numa declaração na qual lembrou que as reuniões estão limitadas a um máximo de seis pessoas. Algo que, juntando todo o plantel, não foi claramente respeitado - a imprensa fala entre 30 e 40 pessoas.De acordo com a imprensa espanhola, os envolvidos arriscam uma multa que pode ir dos 300 euros, caso a infração seja entendida como "leve", até aos 60.000, caso o entendimento seja de que este comportamento foi "muito grave".