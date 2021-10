«Com Xavi, o Barcelona vai ganhar a Liga dos Campeões, o campeonato e a Taça do Rei»

Joan Gaspart, antigo presidente do Barcelona, acredita que a provável chegada de Xavi irá revolucionar os catalães. O empresário espanhol afirma mesmo que caso a contratação se concretize, o clube ganhará, esta temporada, a "Liga dos Campeões, o campeonato e a Taça do Rei", referindo-se à demissão de Ronald Koeman como sendo "o futebol".





"Quer queiramos quer não, o futebol funciona assim. É mais fácil expulsar o treinador do que todos os jogadores. Koeman foi um grande [jogador] no Barça e isto tem um sabor amargo para mim porque somos amigos e gosto muito dele. Se lhe tivessem dado mais tempo, teria feito um bom trabalho", começou por dizer sobre o holandês, antes de demonstrar a sua confiança em Xavi."O Barcelona vai ganhar a Liga dos Campeões, a liga, porque ainda falta muito campeonato, e a Taça do Rei, que ainda não começou. Sem otimismo, as coisas são muito tristes. Já vi coisas mais difíceis a acontecerem no futebol".Gaspart comparou ainda o antigo médio blaugrana a Guardiola e Luís Enrique. "Tendo em conta os resultados, não era prematuro que Guardiola, tendo apenas treinado a equipa reserva, treinasse o Barça? E Luís Enrique? Porque é que não pode funcionar? Todos disseram que não tinham experiência e depois viram-se os resultados. Desejo-lhe [a Xavi] toda a sorte do mundo, porque a sua sorte é a de todos os adeptos. Há muito anos que mostra que ser treinador aqui era uma das suas ambições", concluiu.