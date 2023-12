'Conta pendente', 'vendetta' e o 'choro' de Simeone: a exibição de João Félix na imprensa espanhola

O reencontro de João Félix com o Atlético Madrid (1-0) , consumado com um golo que a imprensa espanhola não hesita em classificar como "vingança", está esta segunda-feira em grande destaque nos escaparates no país vizinho."Estava motivado. João Félix tinha uma conta pendente com a sua ex-equipa e com algumas declarações que tinham sido feitas nos últimos dias. O português falou em campo. Foi o melhor da sua equipa, marcou um excelente golo e foi sempre o pesadelo blaugrana, provocando um sem-número de cartões aos colchoneros.""A vingança de João Félix" (...) "Não perece que o português, como se suspeitava, tenha deixado muitos amigos na sua ex-equipa. Todos os atléticos 'bateram-lhe' com entusiasmo, mas o agora jogador blaugrana deu um baile e venceu o duelo mórbido. Venceu por marcar o golo decisivo e por ter sido muito melhor do que Griezmann.""Golo de João Félix derruba Atlético e faz justiça" (...) "João Félix demonstrou uma entrega total, do princípio ao fim, constante. O avançado celebrou o golo subindo um painel publicitário e cerrando os punhos, demonstrando que tinha uma espinha encravada e que tinha vontade de se reivindicar diante de El Cholo e dos seus soldados. Deu-lhes uma Liga e agora não renuncia em dá-la ao Barça.""João Félix impulsiona o melhor Barça numa noite de 'vendetta'" (...) João Félix consumou a sua vingança particular diante do Atlético e impulsionou o Barça naquele que foi o seu melhor jogo esta época. Uma vitória da autoestima que começou a ser criada nos pés de João e se concretizou nas mãos de Iñaki Peña, herói de última hora.""João ri, El Cholo chora" (...) "Feliz João, feliz Xavi e Simeone abatido. Ainda não sabe o que significa vencer no campo do Barça e já se passaram 13 temporadas. João vence, Cholo perde."