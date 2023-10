Contas do Barcelona vão de mal a pior: Clube deve mais de 200 milhões em transferências

Já se sabe que a saúde financeira do Barcelona não é propriamente das mais recomendáveis, mas a realidade das contas do clube catalão inspira ainda mais cuidados do que à partida pode parecer. Segundo deu conta o ‘Sportbible’, uma fuga de informação revelou que o clube deve mais de 200 milhões de euros em transferências, algumas das quais realizadas antes da pandemia Covid-19.De acordo com a mesma publicação, o Barcelona tem que pagar cerca de 90 milhões de euros nos próximos 12 meses, sendo que ficarão ainda por liquidar 118 M€ a longo prazo. A vasta maioria dos negócios remontam alegadamente à presidência de Joan Laporta, embora ainda existam dívidas antigas, como é o caso da contratação de Frenkie de Jong ao Ajax em 2019. Sim, o clube ainda deve 16 milhões de euros à turma holandesa. Este e outros negócios (Neto, Emerson Royal e Miralem Pjanic) foram feitos sob a liderança de Josep Maria Bartomeu e ainda não acabaram de ser pagos. Mas há mais.O Barcelona tem pouco tempo para saldar a dívida de Raphinha, visto que ainda tem que transferir 38 milhões de euros para as cofres do Leeds. Em relação à compra de Jules Koundé ao Sevilha têm que ser abatidos 24 milhões. Em falta estão também 26 M€ pela contratação de Ferran Torres ao Manchester City e 500 mil euros em valores de formação devido à compra de Robert Lewandowski.Segundo o ‘Sport’, o clube vai reconhecer irá reconhecer todas estas dívidas na próxima Assembleia Geral.