Continua a polémica em torno dos áudios de Piqué: agora é acusado de 'trair' Sergio Ramos

Veio a público esta sexta-feira mais um episódio da já extensa e polémica novela em torno de áudios que envolvem Gerard Piqué, defesa-central do Barcelona, e Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Depois do 'negócio' da Supertaça espanhola na Arábia Saudita e dos pedidos em torno do 'seu' Andorra, agora o capitão dos culé foi 'apanhado' a 'trair' Sergio Ramos, partilhando um áudio que o na altura defesa do Real Madrid lhe tinha enviado sobre Luis Rubiales, onde o agora jogador do PSG criticava a postura do líder da RFEF.





"Rubiales tinha três ou quatro na Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE) que lhe contavam tudo, embora [David] Aganzo fosse o presidente. Então, ele pegou neles e mandou-os dali para fora. A partir daí começou a guerra, isto porque Rubi quer mandar na Federação e na AFE", confidenciou Sergio Ramos, num áudio enviado a Gerard Piqué e que o próprio jogador do Barcelona fez questão de partilhar com o presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

"Rubi, esta é uma mensagem que Sergio Ramos me enviou. Fica com ela. Por favor, faz com que seja confidencial. O tema é um pouco complicado porque Leo não quer liderar nada disto, nenhum movimento como este porque não se quer meter e não entende tão pouco as circunstâncias de tudo isto. Ele disse-me para eu falar com os de Madrid a ver o que diziam sobre isto. E claro, o Sergio enviou-me isto e agora estou um pouco... amanhã vou tentar explicar tudo ao Leo, mas já falei por telemóvel com ele. Ele ficou muito agradecido, mas daí a meter-se em algo e liderar sozinho, não creio que seja algo que vá acontecer. Uma coisa é que esteja o [Real] Madrid, já o Atlético Madrid...", começou por dizer o capitão do Barcelona, rematando: "Não sei o que posso fazer a respeito disto, não sei se podes falar com o Sergio, mas isto é para que saibas meramente qual é a posição dele acerca de tudo. Por isso é que te enviei o áudio. Está bem? Falaremos quando quiseres."