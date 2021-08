Continuam as más notícias no Barcelona: Agüero não joga até outubro

Mais uma má notícia para o Barcelona, que ainda não se refez da saída de Lionel Messi. O jornal espanhol 'As' avança que Kun Agüero foi sujeito a novos exames esta manhã, que revelaram que o avançado argentino do Barcelona sofre de uma rotura tendinosa no gémeo interno da perna direita e que necessitará de 8 semanas para recuperar. Quer isso dizer que o jogador não volta aos relvados antes de outubro.





Havia uma onda de preocupação no departamento médico do clube catalão, que inicialmente falava num mês de paragem, prevendo para setembro o regresso do argentino que chegou à Catalunha proveniente do Manchester City, a custo zero.Mas os novos exames hoje realizados revelaram que a lesão é mais grave do que inicialmente se supunha e o jogador, de 33 anos, necessitará de mais tempo para recuperar.