Continuidade de Messi no Barcelona está em risco

“Para inscrever Messi, Barcelona tem de reduzir a massa salarial.” O aviso foi deixado ontem por Javier Tebas, presidente de La Liga, na apresentação do Relatório Económico, no qual foi revelado que o futebol espanhol espera perdas avultadas em 2020/21. “Dos 733 M€ de perdas estimadas, metade são responsabilidade do Barcelona. Há clubes que fizeram esforços maiores para o evitar, mas o Barça leva a taça do prejuízo”, explicou o dirigente, em tom de aviso. “Excederam a massa salarial excedida. Oxalá consigam incorporar Messi, mas, se o fizerem, têm de cortar noutro lado”, frisou. Em março, a La Liga estabeleceu um teto de 347 M€ para os catalães a nível salarial e não haverá “exceções” ao cumprimento. “Não vamos flexibilizar a massa salarial do Barcelona e não mudamos as regras por Messi. Os atuais gestores do Barça estão a fazer grandes esforços para baixar a sua massa salarial”, garantiu Tebas, que elogiou o rival de Madrid. “O Real fez uma gestão impecável da pandemia, sem dúvida das melhores da Europa”, reforçou o dirigente.

A difícil situação financeira do Barcelona levou os dirigentes culés, no passado domingo, a aprovar um empréstimo de 525 M€ junto da Goldman Sachs, a pagar em 15 anos, mas é a renovação de Messi que pode desequilibrar o balanço blaugrana, embora Joan Laporta mantenha o otimismo sobre a continuidade do astro argentino. “Gostaria que Messi nos dissesse que sim, quanto antes melhor”, afirmou, em entrevista ao ‘La Vanguardia’. Adivinha-se um verão de muitas contas em Barcelona.