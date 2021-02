Contrato faraónico de Messi continua a dar que falar: saiba o que o craque está impedido de fazer

A divulgação dos valores do "contrato faraónico de Messi que arruína o Barça"– para citar o ‘El Mundo’ – abalaram o edifício blaugrana e deixaram o mundo em choque. O jornal espanhol continua a divulgar pormenores desse vínculo, nomeadamente algumas cláusulas.





A Messi é pedido que tenha uma vida regrada porque "deve manter a condição física e deportiva o mais elevada possível para para o ótimo cumprimento do objetivo do contrato". Por isso, exige-se "uma conduta pessoal e ritmo de vida adequados". E a lista de proibições é longa. Na mesma consta "a condução esporádica ou não de motos e motos aquáticas". "Parapentes, esqui, escalada ou equivalentes" também não são permitidos.Ficou também escrito que Messi está proibido "que conduzir veículos motorizados com uma taxa de álcool superior à permitida".A Messi é também lembrado que "não incorrer em doping e na administração ou venda de substâncais incompatíveis com a prática de futebol profissional".