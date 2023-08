Convocados do Barcelona sem Marcos Alonso e Iñaki Peña por… não estarem inscritos

O Barcelona divulgou este domingo a convocatória para o encontro desta noite diante do Getafe (20H30) no arranque da La Liga e o destaque são as ausências de Marcos Alonso e Iñaki Peña por não estarem inscritos em virtude de questões financeiras.Segundo o 'Sport', os blaugranas tiveram de dar prioridade à inscrição de vários jogadores com base em critérios económicos, porém, todos os jogadores devem estar disponíveis na próxima jornada.Os reforços Gündogan e Oriol Romeu foram chamados por Xavi Hernández e podem fazer a sua estreia oficial nos catalães. Já Iñigo Martínez, que chegou como jogador livre, está lesionado e falha o encontro desta noite, o que também acontece com Dest e Lenglet.