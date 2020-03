Coronavírus: Barcelona pede a jogadores que abdiquem de parte do ordenado

A direção do Barcelona vai reunir-se esta sexta-feira, por videoconferência, para decidir que medidas tomar para mitigar o impacto económico da pandemia de covid-19 no clube. Josep Maria Bartomeu vai colocar em cima da mesa várias medidas para poupar dinheiro, agora que as competições estão paradas. Segundo o "La Vanguardia" uma das propostas será apresentada ao plantel liderado por Quique Setién: pedir aos jogadores que abdiquem de uma parte do salário. O clube catalão gasta cerca de 507 milhões de euros em salários e vai pedir aos jogadores um esforço económico.





Os dirigentes do Barcelona estão também a pressionar as instâncias que gerem o futebol europeu e mundial para que tomem medidas coletivas que possam abranger todos os clubes e jogadores.