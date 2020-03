Cortes salariais: silêncio de Messi e dos outros capitães causa tensão no Barcelona

O Barcelona confirmou quinta-feira, em comunicado emitido no seu site oficial, ter decidido iniciar um processo de cortes salariais, a aplicar em todos os sectores do clube - do futebol às restantes modalidades - devido à atual situação em torno do coronavírus. Mas se das modalidades já houve uma resposta positiva, do plantel principal reina um silêncio que está a incomodar as mais altas instâncias do futebol blaugrana.





O 'AS' revela esta terça-feira que numa conversa telefónica com o presidente Josep Maria Bartomeu, os capitães (Leo Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto e Gerard Piqué) mostram abertura para essa solução mas que depois disso, não foi dado mais qualquer passo para a viabilidade dessa solução.Todas as principais modalidades do clube (andebol, basquetebol, futsal e hóquei em patins) já aceitaram a proposta apresentada pelo clube catalão e mostraram-se até bastante compreensivos com toda a situação, ao contrário dos craques do relvado, que continuam a bater o pé.A decisão das modalidades foi comunicada ao clube por parte dos capitães das equipas principais das quatro modalidades referidas - Víctor Tomàs (andebol), Ante Tomic (basquetebol), Aitor Egurrola (hóquei em patins) e Sergio Lozano (futsal) - e posteriormente oficializada por todos nas redes sociais, em publicações nas quais deixaram claro que a situação atual obriga a este sacrifício.