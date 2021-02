Da independência catalã à fidelidade blaugrana: as estranhas cláusulas do contrato de Messi

A publicação do contrato de Lionel Messi por parte do 'El Mundo' revelou não apenas os astronómicos valores que o argentino aufere no Barcelona, mas também uma série de cláusulas algo estranhas e pouco vistas nos meandros do futebol, segundo explica o 'As'.





Messi tem uma cláusula de fidelidade no valor de 66,2 milhões de euros, que deverá receber no dia em que deixar o clube, como prémio pelos anos de permanência. Este valor foi incluído no contrato depois de Xavi Hernández e Andrés Iniesta terem deixado os blaugrana e terem recebido uma verba que, no entanto, terá sido bem inferior a esta.O argentino tem também um bónus por jogos disputados. Se disputar 60 por cento dos encontros recebe 1,1 milhões, sendo que no seu caso para se considerar 'jogo disputado' bastam apenas 45 minutos em campo. As partidas que não possa participar por se encontrar lesionado também entram na categoria de 'jogos disputados'.Outro aspeto curioso e pouco comum é a cláusula de independência. O contrato foi assinado entre novembro e dezembro de 2017, dois meses depois do referendo e numa altura em que a situação política na Catalunha estava algo indefinida. Por isso foi incluído no vínculo uma alínea que dizia que o jogador podia desvincular-se unilateralmente em caso de independência da Catalunha.O acordo prevê ainda que o Barcelona continue a pagar o seu contrato caso Messi deixe de ir à seleção ou seja, por algum motivo, punido pela FIFA, como aconteceu a determinada altura com Luis Suárez no Uruguai.