Dani Alves apresentado no Barcelona: «Nem nos meus melhores sonhos teria imaginado voltar»

Depois de Xavi Hernández, agora foi Dani Alves a regressar ao Barcelona, mas para representar os blaugrana dentro das quatro linhas. O internacional brasileiro, que representou o emblema catalão entre 2008 e 2016, foi apresentado esta quarta-feira em Camp Nou perante cerca de 10 300 adeptos dos culé e surpreendeu ao aparecer de chinelos."Na vida muitas coisas podem mudar e outras mudaram mesmo. Agora estou mais bonito do que na primeira vez. Mas há coisas que não podemos mudar. Não fazia sentido voltar a Camp Nou de outra forma que não assim (descalço)", revelou, acrescentando: "Estou de volta para fazer este clube grande de novo. Precisamos de todos, sem dúvida. O clube não é meu nem do presidente, é nosso. Nós que sentimos estas cores estamos juntos e temos de colocar o Barça no topo, porque é aí que merece estar."Dani Alves estava sem clube depois de deixar os brasileiros do São Paulo e aceitou o convite dos blaugrana para regressar a um clube onde conquistou 23 títulos. Algo que, contudo, diz não ter imaginado ser possível."Nem nos meus melhores sonhos teria imaginado voltar, como disse a alguns amigos. Muita gente diz que a primeira vez é inesquecível, mas a segunda vai ser mais. Na primeira vez cheguei de maneira diferente. Não conhecia ninguém, vinha com a expectativa de como seria. Agora conheço, sei o que fazer, sei como são as pessoas, como vive esta cidade e este clube. Saí para voltar. Fiz temporadas incríveis. Quando parecia que não podia voltar, aqui estou", vincou.Já sobre o número oito que vai usar no dorsal da camisola, Dani Alves explicou tratar-se de uma homenagem "a dois grandes" do clube. "É uma homenagem. Gosto que valorizem os grandes desta casa. Escolhi o '8', porque penso que têm de fazer as homenagens em vida. Escolhi-o por Hristo e Iniesta", destacou.