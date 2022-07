Dani Alves arrasa Barcelona: «Não se importam com as pessoas que fizeram história»

Dani Alves está, aos 39 anos, em busca de um novo desafio na carreira depois de uma segunda passagem pelo Barcelona. O lateral-direito, que tem sido apontado a diversos clubes, como o Seattle Sounders (MLS), Pumas (México), Valladolid ou Athletico Paranaense, admitiu ter cumprido um sonho ao voltar ao Camp Nou, mas mostrou mágoa pela maneira como deixou os catalães.

"Não saí triste, mas sim feliz por ter regressado. Sonhei por cinco anos em viver este segundo momento. A única coisa que eu não gostei foi a forma como a minha saída foi tratada", lamentou o brasileiro ao ‘The Guardian’. "Desde que cheguei, disse de forma clara que já não era um rapaz de 20 anos e que queria que as coisas fossem feitas de forma direta, sem esconder nada. Mas este clube tem pecado nos últimos anos. Não se importam com as pessoas que fizeram história. Enquanto adepto, gostava que o Barcelona fizesse as coisas de uma forma diferente, embora esteja eternamente grato a Xavi e ao presidente por me terem trazido de volta", frisou.

"A mentalidade é totalmente oposta àquela de há uns anos. O que acontece em campo é só o reflexo do que acontece no exterior", completou.