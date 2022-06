Dani Alves despede-se do Barcelona: «Espero que não sintam falta das minhas loucuras...»

View this post on Instagram A post shared by Daniel Alves (@danialves)

Confirmada a saída do Barcelona no final da época , Dani Alves recorreu às redes sociais para deixar uma longa e sentida mensagem de despedida aos fãs do clube catalão. Na sua publicação, na qual anexa ainda um vídeo com alguns momentos que viveu no clube, o defesa de 39 anos agradece todo o carinho que recebeu e deixou ainda uma mensagem de otimismo para o futuro."Queridos culés...Chegou agora a hora de nos despedirmos.Foram mais de oito anos dedicados a este clube, a estas cores e a esta casa..., mas como tudo na vida, os anos passam, os caminhos divergem e as histórias são escritas durante algum tempo em lugares diferentes - e assim foi.Tentaram mandar-me embora, mas não conseguiram fazê-lo, pois vocês não conseguem imaginar, ou talvez sim, o quão resistente e resiliente sou.Outros muitos anos se passaram até que o futebol e a vida, que, como sempre, estão muito gratos àqueles que os respeitam, decidiram dar-me a oportunidade de voltar aqui para que eu pudesse dizer adeus.Mas não um adeus sem antes agradecer a todos aqueles que estão por detrás dos holofotes, todos aqueles que tornam a nossa coisa perfeita, a todos eles; OBRIGADO.Gostaria também de agradecer a todo o pessoal pela oportunidade que me deram de regressar a este clube e de poder vestir novamente esta camisola maravilhosa, não sabem como estou feliz.... Espero que não sintam falta das minhas loucuras e a minha felicidade diária.Espero que aqueles que ficarem também mudem a história deste belo clube, desejo-o do fundo do meu coração.Foram 23 títulos conquistados: 2 triplos, 1 sextete e um grande livro de ouro escrito!Um ciclo muito bonito fecha-se e outro ainda mais desafiante abre-se.Que o mundo nunca se esqueça: UM LEÃO VELHO com 39 ANOS CONTINUA A SER UM GOOD CRAZY CRAZY LEONNNNNNN.Para sempre VISCA AL BARÇA!"