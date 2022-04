Dani Alves e o desaire do Barcelona na Liga Europa: «Quando caímos, levantamo-nos juntos»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniel Alves (@danialves)

Dani Alves, lateral do Barcelona, lamentou esta sexta-feira a derrota blaugrana diante do Eintracht Frankfurt em pleno Camp Nou (2-3) , que ditou a eliminação da formação espanhola da Liga Europa. O brasileiro, que não está inscrito na competição, garantiu que a "família" culé se vai voltar a levantar."Quando decides ser de uma equipa, é porque essa equipa de alguma forma tem uma ligação contigo. Uma ligação com os teus valores e com a tua maneira de expressar sentimentos. É como uma relação de família em todos os aspetos. Quando voamos, voamos juntos. Quando corremos, corremos juntos. Quando lutamos, lutamos juntos, e quando caímos, levantamo-nos juntos. Estes são os valores deste clube e são eles que nos unem. Viva o Barça!", escreveu.Recorde-se que a 1.ª mão entre as duas equipas terminou com um empate (1-1) . O Barcelona volta a entrar em campo na segunda-feira, na receção ao Cadiz (20h), da 31.ª jornada da LaLiga.